Под Одессой чиновник автодора погиб во внедорожнике который разорвало в ДТП (фото)

Под Одессой на трассе столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и зерновоз DAF. В результате погиб водитель первого авто.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Одесской области. ДТП произошло 19 июля возле села Бурдовка Раздельнянского района.

Правоохранители подчеркнули, что водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в грузовик, который остановился на разделительной полосе, чтобы пропустить автомобиль.

Водитель Land Cruiser скончался на месте.

По данным dtp.kiev.ua, погибшему было 50 лет и он чиновник автодора. Однако какого именно, не уточняется.

«Водитель, выполняя опережение попутного транспорта, на полном ходу врезался в зерновоз, который пытался развернуться в сторону Одессы. У Toyota Land Cruiser разорвало всю левую переднюю сторону, водитель погиб мгновенно. У зерновоза поцарапана правая задняя сторона», – сказано в сообщении. // OBOZREVATEL