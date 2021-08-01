Под Одессой произошел масштабный пожар на складах (фото, видео)

Масштабный пожар на складах под Одессой локализовали на площади 10 тыс. м кв.

Жертв и пострадавших нет, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, 1 августа в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем трехэтажном складском здании (452 км автодороги М-05 «Киев-Одесса»).

По состоянию на 11:29 пожар локализован на площади 10 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.

По данным Думской, горел складской комплекс компании ИЛС. Он расположен возле трассы Одесса-Киев, между селами Холодная Балка и Великая Балка (оба входят в состав Нерубайской громады).

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