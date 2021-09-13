Под Полтавой нашли мертвой пропавшую женщину (фото)

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Погибшую разыскивали несколько дней.

В Полтавской области в реке Ворскла в селе Семьяновка нашли тело пропавшей без вести 36-летней жительницы Полтавы Анны Соляник.

В Полтавской области нашли тело пропавшей без вести женщины / фото pl.npu.gov.ua

В Полтавской области нашли тело пропавшей без вести женщины / фото pl.npu.gov.ua

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Отмечается, что тело женщины нашли 13 сентября, До этого ее несколько дней разыскивали.

«На месте, где обнаружено тело женщины, работает следственно-оперативная группа полиции. Для установления причины смерти ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу», – отметил начальник отдела №2 Полтавского райуправления полиции Максим Евграфов.

По факту смерти женщины открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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В полиции напомнили, что последний раз женщину видели 6 сентября возле сел Яциновая Слободка и Семьяновка. У пропавшей сломался автомобиль, после чего она перестала выходить на связь.

Как пишет местное издание «Коло«, по словам жителей, женщина была в Семьяновке несколько дней. Она якобы сидела в машине, ночевала там, а также покупала еду в местной лавке.

Один из свидетелей, который видел Анну живой и говорил с ней, рассказал, что женщина плакала и жаловалась на личные проблемы, связанные с бойфрендом. Она отказалась от помощи. // УНИАН

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