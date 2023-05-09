Подвійна ДТП поблизу Житомира: поліція встановлює обставини

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 травня близько 16:50 на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, поблизу с. Гуйви Житомирського району. Унаслідок зіткнення автомобілів був частково ускладнений рух у напрямку обласного центру, тож патрульні поліцейські здійснювали його регулювання.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції.

Попередньо, на автошляху зіткнулися автомобілі «Honda Accord» під керуванням 23-річного жителя м. Харкова та «Skoda Octavia», за кермом якого перебував 55-річний житомирянин. Від удару другий легковик занесло й відбулося його зіткнення з автомобілем «Mercedes E 300» під керуванням 28-річного жителя м. Вінниці.

Унаслідок ДТП травми отримав водій автомобіля «Skoda», його доставили до медичного закладу.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.

Шановні водії! Під час кермування суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Враховуйте погодні умови та стан дорожнього полотна.

Обирайте таку швидкість руху та дистанцію, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. При потребі виконати маневр, не забувайте переконатися, що це буде безпечно для всіх учасників руху.

Відділ комунікації поліції Житомирської області