Поезд сбил на железнодорожных путях самолет, пилота удалось вытащить из кабины за мгновение до удара (видео)

На днях в Калифорнии случилось нечто крайне необычное — поезд сбил на железнодорожных путях самолет. Самое поразительное, что пилота удалось вытащить из кабины за мгновение до смертельного столкновения.

Видео спасения по уровню драматичности и тревожности не уступает лучшим триллерам, пишет Disgusting Men.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022

Как сообщает Reuters, история произошла 9 января. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку вскоре после взлета с аэродрома в районе Пакойма. Причины аварии не уточняются.

Полицейские успели выдернуть мужчины из разбитой «Сессны» буквально за пару секунд до столкновения с поездом.

«Полицейские проявили героизм и решительность и спасли жизнь пилоту, который совершил вынужденную посадку на железнодорожных путях на перекрестке Сан-Фернандо-роуд и Осборн-стрит», — говорится в сообщении полицейского департамента Лос-Анджелеса.

У пилота были неглубокие ссадины и ушибы, его доставили в ближайшую больницу. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Движение поездов в районе восстановлено.