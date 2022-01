Поезд сбил на железнодорожных путях самолет, пилота удалось вытащить из кабины за мгновение до удара (видео)

На днях в Калифорнии случилось нечто крайне необычное — поезд сбил на железнодорожных путях самолет. Самое поразительное, что пилота удалось вытащить из кабины за мгновение до смертельного столкновения.

Видео спасения по уровню драматичности и тревожности не уступает лучшим триллерам, пишет Disgusting Men.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022