Поезд сбил на железнодорожных путях самолет, пилота удалось вытащить из кабины за мгновение до удара (видео)

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На днях в Калифорнии случилось нечто крайне необычное — поезд сбил на железнодорожных путях самолет. Самое поразительное, что пилота удалось вытащить из кабины за мгновение до смертельного столкновения.

Pilot Pulled From Crashed Plane Just Before Train Obliterates It In Incredible Body Cam Video

Видео спасения по уровню драматичности и тревожности не уступает лучшим триллерам, пишет .

Как сообщает Reuters, история произошла 9 января. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку вскоре после взлета с аэродрома в районе Пакойма. Причины аварии не уточняются.

Полицейские успели выдернуть мужчины из разбитой «Сессны» буквально за пару секунд до столкновения с поездом.

«Полицейские проявили героизм и решительность и спасли жизнь пилоту, который совершил вынужденную посадку на железнодорожных путях на перекрестке Сан-Фернандо-роуд и Осборн-стрит», — говорится в сообщении полицейского департамента Лос-Анджелеса.

У пилота были неглубокие ссадины и ушибы, его доставили в ближайшую больницу. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Движение поездов в районе восстановлено.

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