Поездом сообщением Лозовая-Красноград-Полтава столкнулся с микроавтобусом в районе Кегичевки

Водитель микроавтобуса Volkswagen, который сегодня, 25 июня, столкнулся с поездом в Кегичевском районе, не среагировал на сигнал поезда.

Об этом «Суспільному» сообщила пресс-секретарь регионального филиала «Южная железная дорога» Ирина Гаманенко.

По ее словам, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось. Микроавтобус столкнулся с поездом сообщением Лозовая-Красноград-Полтава в районе Кегичевки.

«На переезде 110 км выехал микроавтобус. Машинист применил экстренное торможение примерно на скорости 50 км/ч. Тормозной путь составил примерно 175 метров. Столкновение предупредить не удалось. Поезд задержался на час и шесть минут», — сказала Гаманенко.

23-летний водитель микроавтобуса потерял сознание, но подавал признаки жизни, мужчину госпитализировали, отмечает издание «Status quo».

На кадрах с места событий видно, что автомобиль Volkswagen получил серьезные повреждения: сторона, на которую пришелся удар, сильно деформирована. На месте работали спасатели. С помощью троса и спецтехники они убрали машину с рельсов.

Как сообщили в полиции, информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.