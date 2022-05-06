Погода: на завтра майже по всій Україні оголосили І рівень небезпечності (карта)

Синоптики Укргідрометцентру попереджають про заморозки, грози та шквали вітру.

На суботу, 7 травня, майже по всій Україні оголошено І рівень небезпечності.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, 7 травня вночі у східних, більшості центральних, південних, Сумській та Чернігівській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°. Також завтра подекуди очікуються грози.

«Вдень у західних та Житомирській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с», — попередили в Укргідрометцентрі.

Крім того, 7 травня у північних, центральних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, що І рівень небезпечності, жовтий, оголошено майже по всій Україні, крім Київської та Вінницької областей, а також Криму.

Нагадаємо, за прогнозом погода УНІАН, 7 і 8 травня в Україні почне поступово підвищуватися температура. Вже у неділю практично по всій країні буде +18°…+20°. Опади в західних областях будуть в основному в суботу, а в 8 травня місцями покапає на півночі та в Хмельницькій області. // УНІАН