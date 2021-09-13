Похищение ребенка под Киевом: отец мальчика рассказал о мотивах
Мужчина говорит, что опасается за свою жизнь.
Отец, который похитил ребенка у бывшей жены под Киевом, рассказал о мотивах своего поступка.
Об этом пишет ТСН.
По словам отца Дмитрия, у него с бывшей женой сложилась сложная ситуация.
«Честно, не представляю, что она сейчас говорит конкретно вам, потому что ее позиция меняется чуть ли не каждый час. Озвучу все позиции вместе на опережение: я ни гей, ни педофил, ни абьюзер, ни насильник, ни мародер, ни хулиган, ни психопат, ни Волан-де-Морт и тому подобное, не знаю, какие актуальные обвинения на текущий момент», — сказал он.
Евгений уверяет, что мальчику необходимо пройти обследование и лечение по задержке развития.
«У меня высшее медицинское образование по специальности педиатрия», — отметил мужчина.
Он рассказал, что во время встречи с сыном заметил, что тот сильно заболел.
«Да, родители, и особенно родители-врачи, могут справиться с большей частью ОРВИ, но тут под вопросом была госпитализация. Сразу же я записал ребенка к врачу, но не смог уговорить Юлю съездить вместе. Дальше действовал по ситуации, думая только о его здоровье. Ребенок всегда в это время был со мной рядом, и мы смогли вчера попасть к компетентному специалисту», — отметил Евгений.
Отец ребенка говорит, что врач подтвердил серьезность его опасений и «неэффективность принятых мамой мер».
«Сейчас я его лечу по вчерашним рекомендациям, и уже есть положительный эффект. В случае возможного ухудшения состояния – будем госпитализироваться, как нам вчера сказали. Дима накормлен, чист, спокоен, отдыхает и играет», – уверяет Евгений.
Также он рассказал, что отец Юлии угрожал ему, поэтому он «организовал свою охрану» в тот день. Он скрывается от бывшей из-за того, что опасается за свою жизнь.
Евгений говорит, что планирует обжаловать решение суда, согласно которому ему разрешено посещать ребенка только в присутствии матери.
В полиции сообщили, что сейчас угрозы жизни и здоровью ребенка нет.
Ранее сообщалось, что в Броварском районе отец похитил у бывшей жены малолетнего сына и сбежал с ним.
Мать ребенка рассказала, что его похитила «группа из четырех человек». По ее словам, отец ребенка заранее готовился к этому. Похищение произошло на глазах у другого ребенка. // УНИАН