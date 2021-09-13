Похищение ребенка под Киевом: отец мальчика рассказал о мотивах

Мужчина говорит, что опасается за свою жизнь.

Отец, который похитил ребенка у бывшей жены под Киевом, рассказал о мотивах своего поступка.

Об этом пишет ТСН.

По словам отца Дмитрия, у него с бывшей женой сложилась сложная ситуация.

«Честно, не представляю, что она сейчас говорит конкретно вам, потому что ее позиция меняется чуть ли не каждый час. Озвучу все позиции вместе на опережение: я ни гей, ни педофил, ни абьюзер, ни насильник, ни мародер, ни хулиган, ни психопат, ни Волан-де-Морт и тому подобное, не знаю, какие актуальные обвинения на текущий момент», — сказал он.

Евгений уверяет, что мальчику необходимо пройти обследование и лечение по задержке развития.

«У меня высшее медицинское образование по специальности педиатрия», — отметил мужчина.

Он рассказал, что во время встречи с сыном заметил, что тот сильно заболел.

«Да, родители, и особенно родители-врачи, могут справиться с большей частью ОРВИ, но тут под вопросом была госпитализация. Сразу же я записал ребенка к врачу, но не смог уговорить Юлю съездить вместе. Дальше действовал по ситуации, думая только о его здоровье. Ребенок всегда в это время был со мной рядом, и мы смогли вчера попасть к компетентному специалисту», — отметил Евгений.

Отец ребенка говорит, что врач подтвердил серьезность его опасений и «неэффективность принятых мамой мер».

«Сейчас я его лечу по вчерашним рекомендациям, и уже есть положительный эффект. В случае возможного ухудшения состояния – будем госпитализироваться, как нам вчера сказали. Дима накормлен, чист, спокоен, отдыхает и играет», – уверяет Евгений.