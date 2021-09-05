Поліцейські Білої Церкви з’ясовують обставини вибуху на цукровому заводі

Сьогодні, 5 вересня, близько 16 години стався паровий вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативної група Білоцерківського РУП. За попередньою інформацією причиною аварії стала несправність одного із котлів.

Відомо, що серед постраждалих п‘ятеро людей, двоє з яких госпіталізували до столичної лікарні. Інших постраждалих доставили до Білоцерківської міської лікарні № 2. Стан потерпілих на даний час не відомий.

Інформація буде оновлюватись.

Відділ комунікації поліції Київської області