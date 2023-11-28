Поліцейські Буковини встановлюють місцезнаходження 14-річної дівчини (фото)

14-річна жителька села Великосілля Чернівецького району Гафу Кароліна Ігорівна, пішла з дому і наразі її місце перебування невідоме.

На пошуки безвісти зниклої неповнолітньої орієнтовано особовий склад поліції Чернівецької області. Співробітники поліції опитують родичів, близьких і знайомих Кароліни, які можуть володіти інформацією, корисною для її розшуку.

Прикмети розшукованої: зріст 167 см, худорлявої тілобудови, волосся світле, очі синього кольору. На момент зникнення дівчина була одягнута у червону куртку, темно-сірі джинси та білі кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Гафу Кароліни Ігорівни – прохання терміново повідомити за номером телефону 0687470051 або на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області