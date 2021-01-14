Поліцейські Чернігівщини розшукали 6-річну дівчинку, яка зникла ще 9 січня у місті Ніжині

Розшукали дитину працівники кримінальної поліції та ювенальної превенції Чернігівської області у тісній співпраці з правоохоронцями Київщини. Дівчинка жива та здорова, їй нічого не загрожує.

Коментуючи весь комплекс реалізованих розшукових заходів, начальник Головного управління Нацполіції в Чернігівській області Володимир Нідзельський зазначив: «Поліцейські опитали сотні людей в обох областях, ретельно вивчили записи камер відеоспостереження всюди, де могла з’явитися зникла дитина. Були виготовлені та розміщені в усіх людних місцях листівки із зображенням дитини та повідомленням про її розшук. Звернення до громадян з фотографією та прикметами зниклої дівчинки поширювались у засобах масової інформації та Інтернет-спільнотах».

Оперативно-розшукові заходи тривали цілодобово. Дитину вдалося розшукати.

Поліцейські доправили дівчинку в Ніжин, де її оглянуть медики. Життю та здоров’ю дівчинки нічого не загрожує.

Нині вирішується питання про притягнення до відповідальності дорослих, які спричинили цю ситуацію.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області