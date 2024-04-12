Поліцейські Дніпра продовжують пошуки зниклої 13-річної Марини Волошко (фото)

У місті Підгородне продовжується операція з пошуку 13-річної Марини Волошко, яка зникла 11 квітня близько 17.00 у Дніпровському районі.

Близько 100 чоловік задіяно до розшуку дівчини – правоохоронці, кінологи, групи волонтерів, місцеві мешканці. За допомогою квадрокоптера фахівці з повітря обстежили навколишню територію, перевірили недобудови, кладовища, берегову територію.

Прикмети Марини: зріст 155 см, худорлявої статури, коротке русе волосся (каре), сірі очі.

Була одягнена: чорно-білий спортивний костюм, білі кросівки. З собою мала чорно-бузковий рюкзак.

У разі якщо ви маєте інформацію про місцеперебування Марини Волошко чи маєте інформацію, яка зможе допомогти у пошуку дитини, зверніться до поліції за номером телефону: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Пошукова операція триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського райуправління поліції