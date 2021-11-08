Поліцейські Харкова вилучили однорічну дитину у матері, яка перебувала в неадекватному стані

Наразі дівчинка знаходиться у дитячій лікарні. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

7 листопада о 12:00 до Харківського районного управління поліції № 2 від чергового лікаря бригади швидкої невідкладної медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на кінцевій зупинці трамвая у 602 мікрорайоні знаходиться дитина, якій загрожує небезпека.

На місці події поліцейські виявили 36-річну жінку, яка перебувала в неадекватному стані, не орієнтувалась на місцевості. З нею була донька 2020 року народження.

У зв’язку з тим, що дитині загрожує небезпека, керуючись Законом України «Про Національну поліцію», дівчинку вилучили у матері та передали до дитячого відділення лікарні. Жінка від госпіталізації відмовилась.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку, проводиться перевірка.

Відділ комунікації поліції Харківської області