Поліцейські Івано-Франківщини розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

Поліція Івано-Франківщини розшукує неповнолітнього мешканця села Воскресінці Коломийського району Жупанського Назара Богдановича, 2006 року народження.

Хлопець учора, 15 квітня, близько 15 год пішов зі школи і по цей час його місце перебування невідоме.

Прикмети хлопця: зріст 165 см, середньої статури, очі сіро-зелені, волосся каштанове середньої довжини.

Був одягнутий в куртку синього кольору, сірі джинси, синю шапку. При собі мав рюкзак зеленого кольору.

Якщо Ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітнього Назара Жупанського, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0980155424.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини