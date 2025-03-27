Поліцейські Кам’янського району розшукують зниклу 17-річну дівчину (фото)

25 березня близько 12:00 17-річна Могила Аліна пішла з місця мешкання, що у м.Верхівцеве та до теперішнього часу її місце перебування невідоме.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, карі очі, чорне волосся довжиною до плечей.

Особливі прикмети: на правій нозі татуювання

Була одягнена: чорні колготки, чорні шорти, чорна кофта з білим написом, білі мокасини, чорна куртка-косуха.

При собі мала рожеву сумочку.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Могили Аліни, 2008 р.н. просимо повідомити за телефонами 0504563952, 0975568684, 0965869441 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП