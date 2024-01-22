Поліцейські Кам’янського розшукують 13-річну дівчинку (фото)

19 січня близько 14:00 неповнолітня Мірошніченко Сніжана пішла з місця мешкання (проїзд Юліана Ступака) та наразі ії місцеперебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 14 років, зріст близько 160 см, худорлявої тілобудови, волосся довге чорне фарбоване, очі блакитні.

Була одягнена: чорні спортивні штани, білі кросівки, чорна куртка.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Мірошніченко Сніжани, 2010 року народження, просимо повідомити за телефоном: 068 241 17 43, 096 586 94 41 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП