Поліцейські Кам’янського розшукують 15-річну дівчину (фото)

21 листопада близько 7:00 Софія Хлєбаєва пішла з дому у м. Кам’янське на навчання та до теперішнього часу її місце перебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 17-18 рокiв, зрiст близько 175 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, зачіска каре, очі світло-блакитні.

Була одягнена: куртка синя, штани сірі кльош. При собі мала бордовий рюкзак.

Мобільного телефону при собі не мала.

Прохання до всіх, кому відоме місце перебування неповнолітньої Софії Хлєбаєвої, повідомити до відділення поліції Кам’янського РУП за телефонами (068) 241 17 43, 0965869441 або на спецлінію “102”.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП