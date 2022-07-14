Поліцейські Києва розшукують 10-річного хлопчика (фото)
Малолітній Савенко Богдан Валентинович 14.11.2011 року народження пішов з місця проживання у Деснянському районі. Правоохоронці просять допомогти встановити місцезнаходження дитини.
До поліції Києва надійшла інформація про зникнення дитини у Деснянському районі столиці. Відомо, що хлопчик вийшов з дому 13.07.2022 та по теперішній час його місце перебування невідоме.
Прикмети: зріст близько 130 см., худорлявий, волосся темне коротке, карі очі, смуглявий.
Був одягнений у бордові піжамні штани, чорні капці, темна футболка або кофта.
При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження малолітнього просимо негайно повідомити на спецлінію 102.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet