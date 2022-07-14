Поліцейські Києва розшукують 10-річного хлопчика (фото)

Малолітній Савенко Богдан Валентинович 14.11.2011 року народження пішов з місця проживання у Деснянському районі. Правоохоронці просять допомогти встановити місцезнаходження дитини.

До поліції Києва надійшла інформація про зникнення дитини у Деснянському районі столиці. Відомо, що хлопчик вийшов з дому 13.07.2022 та по теперішній час його місце перебування невідоме.

Прикмети: зріст близько 130 см., худорлявий, волосся темне коротке, карі очі, смуглявий.

Був одягнений у бордові піжамні штани, чорні капці, темна футболка або кофта.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження малолітнього просимо негайно повідомити на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва