Поліцейські Києва розшукують 13-річного хлопця, який пішов з дому та не повернувся (фото)

На даний час зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення місцеперебування підлітка, який вийшов з місця проживання без верхнього одягу та мобільного телефону.

До поліції Києва на спецлінію 102 звернулась жінка та повідомила про те, що її неповнолітній син, 2008 року народження, пішов із квартири на вулиці Кулібіна та не повернувся. Під час розмови з заявницею ювенальні поліцейські з’ясували, що хлопець вийшов з дому без верхнього одягу та мобільного телефону. Раніше підліток з дому не втікав.

Слідчі Святошинського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою кваліфікацією «безвісти відсутній». На пошуки неповнолітнього орієнтовано усі підрозділи столичної поліції, кінологів зі службовими собаками та військовослужбовців Національної Гвардії України.

Прикмети зниклого:

На вигляд 13-15 років, зріст 170-175 см, середньої тілобудови, волосся темно-русяве, сірі очі, шрам над лівою бровою. Був одягнений в кофту темно-синього кольору, флісові штани чорного кольору та чорну шапку з червоним написом «Puma».

Поліцейські звертаються до всіх, хто володіє інформацією про зниклого та може допомогти у встановленні його місця перебування, повідомити за номерами чергової частини Святошинського управління поліції: (093) 860 90 58, (063) 587 71 44, (044) 424 05 43 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва