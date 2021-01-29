Поліцейські Київщини встановлюють обставини смертельної ДТП на Бориспільщині (фото)

Сьогодні, 29 січня, близько 7-ї години ранку на трасі «Київ-Дніпро» поблизу селища Єрківці, що на Бориспільщині трапилась ДТП за участю двох автівок.

За попередніми даними, 50-річний водій автомобіля #Huindai не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу та здійснив лобове зіткнення з авто #ЗАЗ.

Внаслідок зіткнення водій легковика «Huindai» загинув на місці події, його 37-річну пасажирку з травмами доправлено до лікарні. 55-річного водія автомобілю «ЗАЗ» та його пасажирів 27 та 33 років з тілесними ушкодженнями доставлено до медичних закладів.

На місці події працювали наряди реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини та медики.

Наразі встановлюються причини та обставини аварії, поліцейські опитують свідків та очевидців.

Киев Оперативный