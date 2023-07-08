Поліцейські Кривого Рогу розшукують 13-річну дівчинку (фото)

7 липня 13-річна Луїза Гасанова пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: на вигляд 13-15 років, зріст 152-162 см, волосся чорне, карі очі.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місце перебування Луїзи Гасанової, просимо завернутися до відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції або за телефонами (096) 119 58 30 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції