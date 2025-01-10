Поліцейські Львівщини встановлюють обставини загибелі 13-річного хлопчика на гірськолижному курорті

Відкрито кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці перевірять дотримання керівництвом комплексу, на території якого сталась трагедія, вимог правил з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас.

Подія сталась 8 січня близько 14.30 на території одного з гірськолижних комплексів, розташованого на території Стрийського району.

Встановлено, що загиблий, 13-річний киянин, приїхав на територію комплексу разом з сім’єю. Спускаючись трасою на лижах, він не розрахував швидкості, втратив керування та в’їхав у сітку, яка вказувала напрямок, після чого впав на сніг, отримавши при цьому травму голови. Медики, які чергували на території комплексу, надавали хлопчику допомогу, проте, незважаючи на їх зусилля, від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події.

За фактом слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Проводиться досудове розслідування, в рамках якого правоохоронці перевірять, зокрема, й дотримання керівництвом комплексу вимог правил з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас.

Відділ комунікації поліції Львівської області