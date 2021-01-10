Поліцейські Миколаївщини розшукують безвісти зниклу 16-річну жительку Вознесенська (фото)

28 грудня 16-річна Зіта Чабан залишила місце свого мешкання та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся довге чорне.

Була одягнена у болоневу чорну куртку, джинси темно-сірого кольору та чорні кросівки з білою смугою на підошві.

Прохання до всіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітньої, повідомити в поліцію за телефоном (05134) 3-31-51, 53-13-21, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області