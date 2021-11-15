Поліцейські Миколаївщини встановлюють місцезнаходження 16-річної дівчини (фото)

Відділенням поліції №2 Вознесенського районного управління розшукується Кулик Зінаїда Вадимівна 2005 р.н., яка 11 листопада пішла з дому в с. Богданівка і до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст близько 165 см, середньої статури, волосся світло-русяве, очі світлі.

Була одягнена у куртку червоного кольору, сірі штани, «крокси» синьо-червоного кольору.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції №2 Вознесенського районного управління (Доманівське ВП)за адресою: смт. Доманівка, вул. Центральна, 31 або за телефонами 095-040-20-77, (05152)9 -14- 32, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області