Поліцейські міста Самар на Дніпропетровщині розшукують зниклу 20-річну дівчину (фото)

25 червня близько 16:00 пішла зі свого місця мешкання у с. Вишневе Самарівського району 20-річна Соловйова Марія. Наразі її місцеперебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 16 років, середньої статури , зріст 160см, волосся світле по плечі.

Одягнена: помаранчева куртка, темно-сині лосини, темні гумові капці.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Соловйової Марії, 2004 року народження просимо повідомити за телефонами: 0988645240, або 102, або іншим зручним для вас способом.

Поліція Дніпропетровської області