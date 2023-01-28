Поліцейські Миколаївщини встановлюють місцезнаходження неповнолітньої дівчини (фото)

Сьогодні, 27 січня, до сектору поліцейської діяльності відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу звернулась мешканка смт Березнегувате з повідомленням про те, що її неповнолітня онука Микитіна Дар’я Олександрівна 2009 року народження, близько 13:00 26 січня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся коротке рудого кольору.

Була одягнена в коротку чорну зимову куртку, білу шапку, білий шарф (баф), чорні лосіни, зимові чорні черевики.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділу поліції № 2 Баштанського районного відділу поліції за адресою: м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 103, або за телефонами 068-066-00-24, 066-077-71-80, 099-960-16-43.

ГУ Національної поліції в Миколаївській області