Поліцейські Одещини встановлюють обставини загибелі чоловіка на залізниці

Подія сталася сьогодні, 17 січня, близько 10-ї години в Березівському районі.

Попередньо встановлено, що під час наближення пасажирського потяга, 67-річний місцевий житель стрибнув на колії. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду на чоловіка не вдалося. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув.

Наразі співробітники територіального відділу поліції встановлюють повні обставини події. Вирішується питання про її правову кваліфікацію та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Березівський районний відділ поліції Одещини