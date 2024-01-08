Поліцейські Одещини закликають водіїв бути дуже уважними та обережними за кермом!

На дорогах регіону нині ожеледиця та мокрий сніг, що збільшують ризик потрапити у дорожньо-транспортну пригоду.

Через негоду вже маємо ДТП. До прикладу, під час патрулювання на автодорозі М-13 сполученням Кропивницький – Платонове, неподалік села Бокове Любашівської ОТГ правоохоронці виявили мікроавтобус «Mercedes Sprinter», який перекинувся. Як було встановлено надалі, водій не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням і допустив виїзд транспортного засобу на узбіччя з подальшим перекиданням. На щастя, обійшлося без загиблих та госпіталізованих.

Автомобіль підняли силами співробітників ДСНС. За порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу, відносно водія поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП. Її санкція тягне за собою накладення штрафу в розмірі 850 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Поліцейські контролюють дотримання водіями правил дорожнього руху і закликають не виїжджати без нагальної потреби. Якщо ж відкласти поїздку не можливо, пам’ятайте, що снігові опади та погана видимість, особливо у темну пору доби, вимагають підвищеної обережності та уважності за кермом. Дотримуйтеся безпечної дистанції, швидкісного режиму, гальмуйте заздалегідь, утримуйтеся від одночасного гальмування та різкого обертання керма, різких рухів педалями, швидких гальмувань чи прискорень. Через будь-який різкий маневр транспортний засіб може занести.

Зауважимо, за прогнозами синоптиків, сьогодні і завтра протягом доби на Одещині буде ожеледиця, хуртовина, видимість під час снігу 200-500 м, пориви вітру 15-20 м/с.

Відділ комунікації поліції Одещини