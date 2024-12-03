Поліцейські П’ятихаток розшукують 9-річного та 11-річного хлопців (фото)

2 грудня близько 15:30 хлопці пішли з дому та до теперішнього часу їх місце перебування невідоме. Інформація про зникнення малолітніх надійшла до поліції 3 грудня.

Сергін Матвій одягнений: синя куртка з жовтими смугами, темно сіра шапка, темно сірі штани, чорні чоботи з білою підошвою.

Водяник Костянтин одягнений: сіро-біла куртка (з малюнками), темно зелені штани, чорна шапка, сірі кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування малолітніх – Сергіна Матвія, 2015 року народження та Водяника Костянтина, 2013 року народження, просимо повідомити за телефонами: 068-993-82-28, 0965869441 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП