Поліцейські П`ятихаток розшукують двох неповнолітніх братів: 15-річного Володимира та 11-річного Віктора Черноскулових (фото)
2 липня близько 19:00 брати пішли гуляти з місця мешкання, що в селищі Чумаки Кам`янського району та до теперішнього часу додому не повернулися.
Прикмети Володимира: на вигляд 17 років, зріст 160см, середньої статури, русяве коротко стрижене волосся.
Одягнений: чорні бриджі, синя футболка.
Прикмети Віктора: на вигляд 12 років, зріст 140 см, середньої статури, світле коротке волосся, блакитні очі.
Одягнений: сині бриджі, світла футболка.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопців просимо повідомити за телефонами 068-993-82-28, 096-586-94-41 або 102
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Кам`янського РУП