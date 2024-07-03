Поліцейські П`ятихаток розшукують двох неповнолітніх братів: 15-річного Володимира та 11-річного Віктора Черноскулових (фото)

2 липня близько 19:00 брати пішли гуляти з місця мешкання, що в селищі Чумаки Кам`янського району та до теперішнього часу додому не повернулися.

Прикмети Володимира: на вигляд 17 років, зріст 160см, середньої статури, русяве коротко стрижене волосся.

Одягнений: чорні бриджі, синя футболка.

Прикмети Віктора: на вигляд 12 років, зріст 140 см, середньої статури, світле коротке волосся, блакитні очі.

Одягнений: сині бриджі, світла футболка.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопців просимо повідомити за телефонами 068-993-82-28, 096-586-94-41 або 102

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП