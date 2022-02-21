Поліцейські Первомайська встановлюють місцезнаходження 15-річної дівчини (фото)

Первомайським районним відділом поліції розшукується Беженар Наталія Сергіївна 12.09.2006 р.н., яка 20 лютого вранці пішла з дому у місті Первомайськ та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст близько 148 см, худорлявої статури, волосся довге темного кольору.



Була одягнена в чорну куртку, джинси чорного кольору, чорну шапку, кросівки білого кольору. При собі мала чорний рюкзак.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29 або за телефонами 068-314-29-49, 068-082-44-13, 102.

Первомайський районний відділ поліції Миколаївської області