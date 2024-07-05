Поліцейські притягнули до відповідальності 16-річну блогерку, яка танцювала під російський трек біля меморіалу Героїв Небесної Сотні

Неповнолітня разом з матір’ю приїхала на декілька днів до столиці й, перебуваючи на Майдані незалежності, засняла свої дії на відео та виклала в одній з соціальних мереж.

Під час моніторингу співробітники Шевченківського управління поліції виявили зазначену публікацію та розпочали за вказаним фактом перевірку.

У подальшому дільничні офіцери поліції за сприяння фахівців кримінального аналізу розшукали порушницю та склали відносно неї адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Крім того, з матірю неповнолітньої правоохоронці провели профілактичну бесіду, з метою недопущення подібних випадків в майбутньому.

Поліція Києва закликає батьків уважніше ставитись до довзілля своїх дітей та попереджувати їх про передбачену законом відповідальність за вчинення правопорушень.

Відділ комунікації поліції Києва