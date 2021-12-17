Поліцейські Рівненщини розшукують неповнолітню дівчину (фото)

Крупа Марія Ярославівна, 2003 року народження, жителька Миколаєва, може пересуватись із 18-річним товаришем.

Вчора, 16 грудня, пару, яка прямувала у Буковель, виявили патрульні у місті Сарни Рівненської області. Під час перевірки документів з’ясувалось, що дівчина неповнолітня. Тож інспектори ювенальної превенції Сарненського РВ помістили її у спеціалізований комунальний заклад для встановлення усіх обставин та передачі батькам.

Повідомлення про її зникнення надійшло до поліції о четвертій годині ранку сьогодні, 17 грудня, від чергового комунального закладу «Обласний центр соціально-психічної реабілітації дітей», що в селі Олександрія Рівненського району. Востаннє дівчину бачили під час обходу опівночі.

На вигляд їй 15-16 років, зріст 162 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся кучеряве темне, очі карі. Розмовляє російською мовою. Була одягнута у блакитні джинси, червоний светр, довгу чорну куртку. Відомо, що вона може пересуватися разом із 18-річним знайомим – Наконечним Владиславом, жителем Миколаєва.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітньої просимо Вас повідомити за номерами телефонів 067-495-29-59,097-698-34-94 або 102.

Відділ комунікації поліції Рівненської області