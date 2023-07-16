поліцейські розшукали трьох зниклих дітей з ізмаїльського району за більше ніж 100 кілометрів від дому

На щастя, з ними все добре, їхньому життю і здоров’ю нічого не загрожує. Хлопці віком 16-ти, 12-ти та 9-ти років вирішили помандрувати околицями свого району і пішки подолали більше 100 кілометрів польової дороги, дійшовши до села Білолісся Білгород-Дністровського району.

Нагадаємо: 14 липня до поліції надійшло повідомлення від батьків про зникнення трьох синів. Вони пояснили правоохоронцям, що з 11 липня намагалися самостійно знайти своїх дітей, але безрезультатно.

На пошуки зниклих відразу був задіяний увесь особовий склад територіального підрозділу поліції. У засобах масової інформації оперативно розмістили орієнтування з проханням до громадян допомогти знайти дітей. Всю ніч правоохоронці обходили парки, дитячі майданчики, автобусні зупинки, закинуті будівлі. А сьогодні близько 10 години ранку на спецлінію «102» надійшов дзвінок від чоловіка, який помітив біля села Білолісся хлопців, схожих на тих, яких бачив в орієнтуванні. Ювенальні поліцейські Татарбунарського відділення поліції негайно вирушили до вказаного заявником місця, де і знайшли юних мандрівників.

З ними та їхніми батьками ювенальні інспектори провели профілактичну бесіду. Дітям пояснили, що під час таких подорожей вони можуть потрапити у біду, а батьків закликали не зволікати з викликом поліцейських, якщо виникають загрозливі ситуації.

Наразі вирішується питання щодо складання адміністративних протоколів за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Дякуємо всім, хто допоміг розшукати дітей.

ГУ Національної поліції в Одеській області