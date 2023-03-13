Поліцейські розшукують 8-річного Данила та 6-річного Ярослава, які зникли на Миколаївщині (фото)

Сьогодні, 13 березня, до відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу звернулась мешканка с. Агрономія про те, що її сини Солонар Данило, 2014 р.н., та Мирза Ярослав, 2016 р.н., вдень пішли з дому на дитмайданчик та до теперішнього часу не повернулися. Про місцезнаходження синів матері нічого невідомо.

Прикмети Данила Солонара: худорлявої статури, волосся темне.

Був одягнений у темно-сіру куртку зі світловідбивними смугами, коричневі чоботи та темно-вишневі штани.

Прикмети Ярослава Мирзи: худорлявої статури, світле волосся, карі очі.

Був одягнений у жилетку темно-синього кольору, светр чорний із жовтим, чорні рвані джинси, темні калоші .

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваних або надати іншу інформацію, корисну для слідства, повідомити до відділу поліції № 1 Первомайського районного відділу за адресою: смт Арбузинка, вул. Шевченка, 200, або за телефонами:(096)-496-28-55, (067) 257-71-61, (097) 981-17-15, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області