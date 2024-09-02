Поліцейські розшукують безвісно зниклого 17-річного жителя Брусилівської громади Житомирщини (фото)
Правоохоронці відділу поліції №2 (м. Коростишів) Житомирського райуправління встановлюють місцеперебування Устимчука Едуарда Ігоровича, 2007 року народження, жителя с. Долинівки.
За словами рідних, 26 серпня юнак поїхав до м. Житомира та з того часу додому не повернувся. За наявною інформацією, нині він може перебувати на території смт Черняхова й уникати контактів зі знайомими та рідними.
Прикмети зниклого: зріст близько 160 см, середньої статури, волосся коротке світле.
Був одягнений у чорний спортивний костюм.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування зниклого юнака, повідомте за телефонами: 050-699-08-70, 098-608-98-15 або 102 чи зверніться до найближчого відділку поліції.
Житомирське районне управління поліціїTweet