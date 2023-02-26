Поліцейські розшукують безвісно зниклу жінку з малолітнім сином (фото)

Відділ №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління ГУНП в Полтавській області встановлює місцеперебування безвісно зниклої Ізмікер Юлії Григорівни, 08.02.1986 року народження, та її малолітнього сина – Овчаренка Владислава Євгеновича, 20.09.2010 року народження.

Наприкінці грудня 2022 року жінка з дитиною поїхали у невідомому напрямку та про своє місце знаходження рідним не повідомляють.

Прикмети жінки: зріст 175 см, худорлявої статури, волосся русяве, довге, очі сірі, губи пухкі.

Прикмети дитини: зріст 140 см, на вигляд 12 років, міцної статури, волосся темне коротке, очі карі, інвалід підгрупи А, кульгає на праву ногу.

За попередньою інформацією, зниклі можуть перебувати у м. Чернівці.

Якщо у вас є інформація про жінку та хлопчика, що допоможе пришвидшити їх розшук, просимо повідомити до відділу №2 (м.Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: (097) 900-72-98 – чергова частина, (097)775-44-72 або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Управління карного розшуку ГУНП)