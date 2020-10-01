Поліцейські розшукують безвісти зниклого 30-річного волинянина (фото)

Оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Войтовича Павла Миколайовича, 16 вересня 1990 року народження, жителя села Вільхівка Горохівського району.

Молодик минулої суботи, 26 вересня 2020 року, взяв теплі речі, намет та інші речі першої необхідності на власному автомобілі Skoda Fabia, 2007 року випуску, сірого кольору виїхав з дому та по даний час не повернувся, місце знаходження волинянина невідоме. Мобільний телефон залишив вдома.

Поліцейські встановили, що чоловік близько 08:00 години 26 вересня перетнув межу Горохівського району Волинської області в напрямку Львівської області. У понеділок 28 вересня автомобіль бачили у селищі Делятин Івано-Франківської області.

Громадянам, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина просимо невідкладно повідомити до поліції за номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 050-533-24-82, 0665403692 або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області