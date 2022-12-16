Поліцейські розшукують неповнолітнього лучанина (фото)

Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про зникнення Климчука Єгора Олеговича, 28 жовтня 2008 року народження, лучанина.

За інформацією, хлопець вчора, близько 19:00 години, вийшов від репетитора, на вулиці Винниченка, та додому не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.

Його прикмети: на вигляд 14 років, зріст 160 см, вага близько 60 кг, волосся русяве коротке, може бути в окулярях (часто знімає).

Був одягнений: у шапку темного кольору, куртку чорного кольору, джинси темно-синього кольору, чорне взуття. При собі мав чорний шкіряний рюкзак середнього розміру.

Особливі прикмети: при ходьбі кульгає на ліву ногу.

Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого неповнолітнього, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242, 0669238559 або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області