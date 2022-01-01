Поліцейські розшукують неповнолітню мешканку Івано-Франківська (фото)

Відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області розшукує 16-річну Шевчук Анну-Марію Іванівну, 2005 року народження, мешканку Івано-Франківська.

Прикмети розшукуваної:

зріст близько 165 см, середньої статури, волосся русяве довжиною до плечей.

Дівчина була одягнута в зимову коротку куртку чорного кольору, чорні джинси та чорні уги.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітньої Анни-Марії Шевчук, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 096 327 70 24.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини