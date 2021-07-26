Поліцейські розшукують жительку Буковини та її доньку, які поїхали на Хмельниччину та зникли безвісти (фото)

Співробітники Дністровського районного відділу поліції звертаються до громадян з проханням допомогти у пошуках двох жительок села Рашків Чернівецької області: 21-річної Анжели Сергіївни Ващук та її 4-річної доньки Іванни.

28 травня цього року жінка разом з дитиною поїхала у власних справах у напрямку селища Чемерівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області й наразі їхнє місцеперебування невідоме.

Анжела Ващук була одягнена в червоний спортивний костюм і кросівки. Жінка середньої тілобудови, зріст 165-170 см, довге руде волосся, блакитні очі.

Її донька Іванна Ващук худорлявої тілобудови, зріст 120-130 см, має хвилясте русяве волосся та блакитні очі. Дівчинка була одягнена в чорний спортивний костюм з білими квітами та білі кросівки.

Якщо володієте будь-якою інформацією про можливе місце перебування розшукуваних – прохання терміново повідомити до поліції за номерами телефонів: (03731) 2-12-12, (098) 863-72-25 або на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області