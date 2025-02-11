Поліцейські розшукують зниклого 15-річного рівнянина (фото)
Повідомлення, що неповнолітній не відвідував останніх два уроки в ліцеї і не повернувся додому на спецлінію 102 надійшло вчора, 10 лютого, близько 18:30.
Подиніногін Максим Вікторович, 2009 р.н.
Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 165 см., худорлявої тілобудови, має русяве волосся та карі очі.
На момент зникнення був одягнений у чорну куртку, чорну шапку з оранжевою смужкою, сині джинси та руде взуття.
При собі мав рюкзак чорного кольору.
Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація щодо зниклого, негайно повідомте до поліції за номерами телефонів 679-290, 0987891062, 0674206475 або 102.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet