Поліцейські розшукують зниклого 15-річного рівнянина (фото)

Повідомлення, що неповнолітній не відвідував останніх два уроки в ліцеї і не повернувся додому на спецлінію 102 надійшло вчора, 10 лютого, близько 18:30.

Подиніногін Максим Вікторович, 2009 р.н.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 165 см., худорлявої тілобудови, має русяве волосся та карі очі.

На момент зникнення був одягнений у чорну куртку, чорну шапку з оранжевою смужкою, сині джинси та руде взуття.

При собі мав рюкзак чорного кольору.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація щодо зниклого, негайно повідомте до поліції за номерами телефонів 679-290, 0987891062, 0674206475 або 102.

Відділ комунікації поліції Рівненської області