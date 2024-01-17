Поліцейські розшукують зниклого 16-річного жителя Сарненського району (фото)

Житель села Двірець уранці вчора, 16 січня, пішов до школи у сусіднє селище Степань, де перебував під час трьох уроків. Утім, із початком повітряної тривоги нібито пішов додому, однак за місцем проживання так і не з’явився. Тож родина забила на сполох та повідомила до поліції.

Востаннє неповнолітньго бачили у продуктовому магазині у Степані.

Одинець Максим Віталійович, 2007 р. н.

Прикмети: зріст близько 175 см, середньої тілобудови, волосся чорне, очі блакитні.

Був одягнений у чорного кольору куртку й шапку, темні штани, білі кросівки.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація щодо місцезнаходження зниклого неповнолітнього, негайно телефонуйте до поліції за номерами телефонів: 096-752-4148, 093-440-38-30, 067-701-88-72 або 102.

Відділ комунікації поліції Рівненської області