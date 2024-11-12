Поліцейські розшукують зниклого 17-річного рівнянина (фото)

Звернення до поліції надійшло від адміністрації одного з коледжів обласного центру, що впродовж кількох днів відсутній на заняттях їх учень.

Афанасьєв Ілля Олександрович, 2007 р.н.

Оскільки підліток сирота, мешкає у гуртожитку в Рівному.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст приблизно 170 см, худорлявої тілобудови, колір волосся – світло-русий.

На момент зникнення був одягнений у спортивні штани та куртку чорного кольору, сіру кофту, чорні кросівки.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця знаходження неповнолітнього, повідомте негайно до поліції за номера телефонів: 067 701 88 72, 067 420 64 75 або 102.

Відділ комунікації поліції Рівненської області