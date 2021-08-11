Поліцейські розслідують факт смерті чотирирічного хлопчика на 53-му кілометрі Піщаної коси Чорного моря

Подія сталася вчора, 10 серпня, на 53-му кілометрі Піщаної коси Чорного моря, куди багатодітна родина з Ізмаїльського району приїхала на відпочинок.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановила: хлопчик захлинувся, коли купався з братиком, сестричкою та мамою і вона відволіклася на чоловіка та двох дітей, які залишилися на березі. 29-річна жінка негайно дістала сина з води, але ознак життя він вже не подавав. Лікарі «швидкої», яких батьки викликали на місце події, констатували смерть дитини.

Відомості за вказаним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 п.2 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Проводиться досудове розслідування.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян: аби уникнути нещасних випадків на воді, не порушуйте правил безпечної поведінки під час купання. Пильнуйте дітей, користуйтеся жилетами чи іншими рятувальними засобами, не запливайте далеко від берега.

У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно викликайте рятувальників (101), поліцейських (102) та медиків (103).

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області