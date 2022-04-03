Поліцейські розслідують обставини ДТП в місті Біляївка за участю підлітків (фото)

Вчора вечері на вулиці Отамана Головатого 16-річний місцевий мешканець, коли їхав з 15-річною подругою на мотоциклі в бік Маяк, скоїв зіткнення з автомобілем «Daewoo», який рухався попереду.

В результаті аварії юнака госпіталізували зі струсом головного мозку та закритим переломом передпліччя. Дівчині, яка також отримала струс мозку та забиття, лікарі надали допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 2. За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці розпочали провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події, в тому числі, чи мав підліток право керувати мототранспортом.

Одеське районне управління поліції № 2