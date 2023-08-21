Поліцейські розслідують обставини ДТП на Житомирщині, у якій постраждало 7 людей (фото)

Подія сталася близько 4:00 20 серпня поблизу с. Хажина Бердичівського району. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського районного відділу поліції.

Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення мікроавтобуса «Mercedes Sprinter», який рухався у напрямку міста Житомира, та «Volkswagen Passat», який їхав у зустрічному напрямку. За кермом автобуса перебував 28-річний житель Закарпаття, а легковика – 35-річний мешканець Київщини.

В результаті автотрощі постраждало щонайменше 7 осіб, серед них дитина – 16-річна жителька Кіровоградської області.

Обидва водії та пасажири автобуса були доставлені до реанімаційного та травматологічного відділень міської лікарні Бердичева.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області