Поліцейські розслідують обставини харчової інтоксикації людей в Рені

До районної лікарні потрапило девʼятеро містян, восьмеро з яких – діти.

Про подію на початку цього тижня правоохоронцям повідомили медики. До них протягом дня з ознаками харчового отруєння поступили шестеро дітей віком від 7-ми до 13-ти років та 38-річна мати з двома дітьми 10-ти та 12-ти років. Лікарі надали їм допомогу та відпустили додому на амбулаторне лікування.

«Під час проведення перевірки ми встановили, що усі пацієнти вживали їжу в одному і тому ж кафе міста, після чого їм стало зле і вони звернулися до медичного закладу. Відомості про подію ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події», – розповів начальник відділення поліції № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури.

Відділення поліції № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції