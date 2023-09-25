Поліцейські розслідують обставини масового отруєння курсантів в одному з одеських ліцеїв

Сьогодні близько 12-ї години про подію правоохоронцям повідомили лікарі.

Попередньо встановлено, що вночі медики госпіталізували курсантів до медичного закладу із отруєнням та харчовою токсикоінфекцією. Їм надана невідкладна медична допомога.

Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони неповнолітні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Точна кількість постраждалих уточнюється.

Одеське районне управління поліції №1