Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Білгород-Дністровському районі Одещини (фото)

Унаслідок автопригоди, що сталася сьогодні, 3 грудня, близько першої години на трасі Одеса – Рені, загинула одна людина.

Поліцейські попередньо встановили, що житель Татарбунарської територіальної громади, рухаючись на легковому автомобілі «Volkswagen Passat» у напрямку міста Рені, не впорався з керуванням, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення з вантажним автомобілем «DAF» під керуванням жителя Дніпропетровщини.

Унаслідок автопригоди водій легковика від отриманих травм загинув на місці події.

Перевірка кермувальника вантажівки на стан сп’яніння показала, що він був тверезий.

“Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого . В рамках розпочатого провадження поліцейські призначили низку судових експертиз, а транспортні засоби помістили на арештмайданчик. Слідчі дії тривають”, – прокоментував тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Поліцейські вкотре наголошують на неухильному дотриманні правил дорожнього руху та закликають водіїв бути особливо уважними у темну пору доби.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини